لاعب كوردي يستعد للمشاركة في الالعاب الباراولمبية الصيفية

2021/06/26 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد اللاعب الكوردي كوفان حسن للمشاركة في الالعاب الباراولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال اللاعب كوفان حسن خلال تصريح خاص لـPUKmedia: نحن الآن في معسكر تدريبي مع لاعبي المنتخب العراقي في تركيا للاستعداد للمشاركة في الالعاب الصيفية للبطولة الباراولمبية التي ستنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الشهر المقبل.

يذكر ان اللاعب كوفان حسن حصل على الميدالية الذهبية في رمي الرمح خلال البطولة الباراولمبية التي اقيمت في البرازيل العام 2016.

وستقام الألعاب في الشهر المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب مخاوف صحية جراء تفشي جائحة كورونا.

PUKmedia خاص-قسم الرياضة

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