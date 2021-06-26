بالصور .. انطلاق فعاليات الحشد الشعبي في عيد تأسيسه السابع بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

2021/06/26 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات الحشد الشعبي، اليوم السبت، في ذكرى تأسيسه السابعة.وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي أنه ” برعاية وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى”.

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