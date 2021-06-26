كامالا هاريس تتوجه إلى الحدود مع المكسيك وسط انتقادات من الجمهوريين

2021/06/26 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجّهت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي كلّفها جو بايدن قضيّة الهجرة غير الشرعيّة الشائكة، إلى الحدود مع المكسيك الجمعة، وهي زيارة طال انتظارها هدفها رصد “آثار” التدفّق القياسي للمهاجرين، وذلك بعد أسابيع من الانتقادات التي وجّهها جمهوريّون.وشهد الربيع … Readmore

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