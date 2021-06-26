فيراري تطلق 296 جي تي بي الهجينة بقوة 818 حصاناً

2021/06/26 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يكتسب العصر الجديد للسيارات الخارقة الهجينة زخمًا كبيراً في الفترة الأخيرة.



فقبل بضعة أشهر كان تم الكشف عن سيارة ماكلارين أرتورا، والآن ها هي فيراري 296 جي تي بي تطل علينا.

قوة 818 حصاناً

تستخدم فيراري 296 جي تي بي محرك V6 بزاوية 120 درجة مع شواحن توربينية سعة 2.9 لترات يولد قوة 818 حصانًا، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى 330 كلم في الساعة.

لكن رقم القوة الهائل هذا ليس الشيء الوحيد الذي يساعد 296 جي تي بي، بل أيضًا وزنها الخفيف بشكل لا يصدق، الذي يبلغ 1475 كجم.

وتحصل السيارة على حزمة 7.4 كيلو وات في الساعة، مما يوفر نطاقًا كهربائيًا فقط يصل إلى 25 كلم.



ويعمل هذا على تشغيل محرك كهربائي واحد يجلس بين علبة التروس والمحرك.

ديناميكيات متطورة

فيما يتعلق بالديناميكيات، هناك مخمدات تكيفية متوافقة مع المعايير، ومستشعر هيكل سداسي الإتجاهات لنظام التحكم في الجر، وأحدث إصدار من نظام التحكم في الانزلاق الجانبي من فيراري.

وإذا تم تحديدها مع حزمة Assetto Fiorano، والتي تأتي مع أجزاء مختلفة من ألياف الكربون ومخمدات مشتقة من السباق.



وكونها سيارة فيراري حديثة، يتم التركيز بشكل كبير على الجانب الهوائي من المعادلة.

أيضا، هناك العديد من القنوات المخفية عن الأنظار، بالإضافة إلى بعض الأشياء الأكثر وضوحًا مثل الجناح الخلفي النشط والناشر الخلفي الكبير.



ومع حزمة Assetto Fiorano المجهزة ، تولد 296 جي تي بي حوالي 360 كجم من القوة الضاغطة عند 250 كلم في الساعة.

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