الكاظمي: الاستقرار والتعاون بمنطقتنا أهداف استراتيجية ستؤطر المرحلة المقبلة

2021/06/26 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، وجود بوادر ايجابية تلوح

في المنطقة نحو الشروع في التخفيف من

الازمات، وفيما اشار الى ان العراق خاض

تجارب مريرة طالت انعكاساتها على دول

المنطقة، بين، ان

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