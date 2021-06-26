بحضور الكاظمي.. انطلاق فعاليات الحشد الشعبي في عيده السابع (صور)

2021/06/26 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات الحشد الشعبي، اليوم

السبت، في ذكرى تأسيسه السابعة.

وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي، أنه

"برعاية وبحضور رئيس الوزراء القائد

العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

انطلقت فعاليات الحشد الشعبي ف

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