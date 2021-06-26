النزاهة النيابية تقدّم مجموعة من الأسباب التي جعلت العراق في مقدمة الدول بملف الفساد

2021/06/26 | 10:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، ان المحاصصة السياسية، وفرض أشخاص لا يتمتعون بالمهنية اسباب جعلت العراق بمقدمة الدول في ملف الفساد.

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وقال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (26 حزيران 2021)، إن "لجنة النزاهة فتحت ملفات لوزارات عديدة منها النفط والصناعة والنقل والدفاع وأغلب مؤسسات الدولة ،مبيناً أن"هذه الملفات تشكل نسبة بسيطة من ملفات الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة، لافتاً أن"هذه الملفات تمت إحالتها الى الجهات المعنية من هيأة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية ،وهناك متابعة من النواب واللجنة ،لكن حتى الآن الملفات في دائرة التحقيقات المعنية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالملفات ".

وأضاف أن "التقارير العالمية بخصوص النزاهة والشفافية التي صنفت العراق في مقدمة الفساد، هناك أسباب كثيرة أدت الى هذا التصنيف، منها المحاصصة السياسية، وفرض أشخاص لا يتمتعون بالمهنية"، لافتاً الى أن"لجنة النزاهة بوضعها الحالي غير قادرة على معالجة ملفات الفساد".

وأوضح الساعدي أن "لجنة النزاهة غير قادرة على الإلمام بكل ملفات الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "هناك أسباباً جعلت عمل اللجنة في هذا المجال ضعيفاً قياساً بالملفات العملاقة والمتشعبة ،ومنها الوضع المربك بسبب تغيير حكومتين ،وكذلك عدم انتظام دوام مجلس النواب والتظاهرات وانتشار وباء كورونا ،فضلاً عن أسباب أخرى".

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