2021/06/26 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني إنطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم السبت، بعملية أمنية من ثلاثة محاور لتعقب خلايا داعش غرب الموصل.وذكر بيان للحشد، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوات الحشد والجيش نفذت اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من ثلاثة محاور..



إنطلاق عملية أمنية غرب الموصل المركز الخبري الوطني.

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