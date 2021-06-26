التقرير المصور الثاني من الايام نيوز لاستعراض الحشد الشعبي لهذا اليوم

2021/06/26 | 10:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الاستعراض الاول لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة على تأسيس الحشد.وفي ما يلي المجموعة الثانية من الصور:

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