الجربا يدعو وزير الزراعة الابتعاد عن اسلوب الطشه ويهتم بتسديد مستحقات الفلاحين

2021/06/26 | 11:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا النائب احمد مدلول الجربا اليوم السبت ، وزير الزراعة محمد الخفاجي الابتعاد عن اسلوب الطشة والاهتمام بتسديد مستحقات الفلاحين “.

وقال الجربا في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “اطل علينا يوم امس السيد وزير الزراعة من احدى القنوات الفضائية ، واطلق كلمات بذيئة بحق احد الزميلات من أعضاء مجلس النواب ، ونص كلامه (( اكسر رجلچ اذا طبيتي الوزارة )) “.

وطالب الجربا ” وزير الزراعة ان يبتعد عن اسلوب الطشه ويهتم بتسديد مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة كسنة 2019 و2020 لانه لحد الان لم يدفعها لهم “، داعيا ” لجنة الزراعة استضافة الوزير وابلاغه بان وظيفته هو وزير وليس ( گصاب ) وابلاغه ايضاً بان الاسراع بتسديد مستحقات الفلاحين اهم وافضل من تكسير الارجل”.

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