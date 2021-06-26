الرئيس الأفغاني ينفي طلبه من بايدن تعليق سحب القوات الأمريكية

2021/06/26 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم السبت، أنه لم يطلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه معه في واشنطن تعليق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.وقال غني إن “قرار […]

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