لأول مرة.. فتح أنفاق الكولوسيوم في روما بالكامل أمام الجمهور

2021/06/26 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت السلطات الإيطالية للمرة الأولى لزوار الكولوسيوم في روما باستكشاف الأنفاق والغرف الموجودة تحت الأرض، حيث كان المصارعون والحيوانات البرية يستعدون للمبارزة، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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