ارتفاع بأسعار الدولار في صيرفات العراق

2021/06/26 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم السبت.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، جاءت الأسعار على النحو الآتي:

بورصة الكفاح

100$ = 147.375 دينار‏

بورصة الحارثية

100$= 147.400 دينار‏

مكاتب الصيرفات الاخرى

ـ سعر البيع 148,000 دينار عراقي مقابل فئة 100 دولار‏

ـ سعر الشراء 147,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار‏

بورصة أربيل

ـ 100 دولار = 147.725 دينار‏

بورصة البصرة

ـ سعر 100 دولار = 147,500 دينار‏

بورصة نينوى

ـ سجل سعر 100 دولار 147.600 دينار‏

بورصة السليمانية

ـ سجل سعر 100 دولار 147,750 دينار‏

بورصة دهوك

ـ سجل سعر 100 دولار 147,850 دينار‏

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