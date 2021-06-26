ارتفاع بأسعار الدولار في صيرفات العراق

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم السبت.
وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، جاءت الأسعار على النحو الآتي:
بورصة الكفاح
100$ = 147.375 دينار
بورصة الحارثية
100$= 147.400 دينار
مكاتب الصيرفات الاخرى
ـ سعر البيع 148,000 دينار عراقي مقابل فئة 100 دولار
ـ سعر الشراء 147,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار
بورصة أربيل
ـ 100 دولار = 147.725 دينار
بورصة البصرة
ـ سعر 100 دولار = 147,500 دينار
بورصة نينوى
ـ سجل سعر 100 دولار 147.600 دينار
بورصة السليمانية
ـ سجل سعر 100 دولار 147,750 دينار
بورصة دهوك
ـ سجل سعر 100 دولار 147,850 دينار
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