بعد استرازينيكا.. تحذير يلاحق لقاحي فايزر وموديرنا عن اثار خطرة 

2021/06/26 | 11:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ادرجت هيئة تنظيم الأدوية الأميركية، تحذيرا إلى التعليمات المصاحبة للقاحي “فايزر” و”موديرنا” المضادين لـ”كوفيد-19″ للإشارة إلى الخطر المحتمل النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وقالت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم.

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