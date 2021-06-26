العراق يدخل موجة ثالثة من كورونا

2021/06/26 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية دخول العراق موجة جديدة من وباء كورونا، مؤكدة ضرورة التركيز في طرق الوقاية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر اليوم السبت، إن" الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً"، مبيناً أن الموجة الجديدة يتطلب مواجهتها في التركيز على طرق الوقاية ،وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني ،فضلاً عن التلقيح".

وأشار الى أن "وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات".

ولفت البدر الى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.

وأكد البدر استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا ،فضلاً عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.

PUKmedia / عن واع

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