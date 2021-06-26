وزيرة الزراعة تعلن نجاح تجربة زراعة شمندر السكر

2021/06/26 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت 26/6/2021، عن نجاح تجربة زراعة شمندر السكر في منطقة بتوين التابعة لادارة رابرين.

وقالت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان تجربة زراعة شمندر السكر في قرية قمتران التابعة لمنطقة بتوين تكللت بالنجاح وخاصة بعد وضع الحجر الأساس لمشروع انشاء معمل للسكر في المنطقة.

واضافت: قمنا بزراعة بذور شمندر السكر في عدد من المناطق والحمد لله نجحت اليوم تجربتنا في منطقة بتوين وكما ترون بان نموذج شمندر السكر يبلغ من الوزن 5كغم واهو اكبر بكثير من المعايير العالمية.

واوضحت: ان الفلاحين في منطقة بتوين يستطيعون البدء بزراعة بذور شمندر السكر في حقولهم وخاصة بعد افتتاح معمل صناعة السكر في ادارة رابرين، مشيرة الى انه وفقا للمعايير العالمية يعتبر شمندر السكر من المحاصيل المهمة جداً ويلقب بالذهب الابيض.

واشارت الى ان الفلاحين في اقليم كوردستان يستطيعون الاستفادة من محصول شمندر السكر في انتاج السكر وامور مهمة اخرى تستخدم محصول شمندر السكر كمواد اولية.

PUKmedia خاص

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