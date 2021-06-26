انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الى النصف

2021/06/26 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية لأمريكا، إذ وصلت الى 155 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6 ملايين و79 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار187 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.892 ملايين برميل".

واضافت، ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 155ألف برميل يوميا ،في حين استوردت 305 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه".

واشارت الادارة الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,435 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 878 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 555 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 349 ألف برميل يوميا".

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