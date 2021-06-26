العراق يدحل في الموجة الثالثة من جائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، فيما أشارت الى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية إن” الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً”، مبيناً أن الموجة الجديدة يتطلب مواجهتها في التركيز على طرق الوقاية ،وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني ،فضلاً عن التلقيح”.وأشار الى أن “وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات”.ولفت البدر الى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.وشدد على دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة كورونا وعن طرق الوقاية منها ،والدعوة الى تلقي اللقاحات ،وخصوصاً فئات الاختطار العالي.وأكد البدر استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا ،فضلاً عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.
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