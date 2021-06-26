2021/06/26 | 11:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد تضارب مسبق في بيان وزارة الصحة بين دخول الموجة الثالثة لكورونا في العراق فعليًا وبين تحذير من دخول موجة ثالثة، جاء اعتراف حاسم يؤكد تدشين الموجة الثالثة لكورونا اعمالها في العراق.وفي بيان سابق للوزارة قالت أنه “بدأت الموجة الثالثة في بلدنا والبلدان المجاورة”، ثم عادت خلال البيان لتقول: “ان ارتفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف رسمي بتدشين كورونا “موجته الثالثة” في العراق.. لماذا وصفتها الصحة بالخطيرة؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف رسمي بتدشين كورونا “موجته الثالثة” في العراق.. لماذا وصفتها الصحة بالخطيرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).