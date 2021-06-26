القرود تفشل في امتحان شكسبير - عادل عبدالله

2021/06/26 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبدالله " القرود تفشل في امتحان شكسبير "تذكر الوقائع المنشورة، أن عالم الفيزياء الكونية الشهير " ستيفن هاوكنغ " تقدّم الى إدارة مجلّة علميّة – في الاحتفالية المئوية لصدورها – بعرض مغرٍ مفاده: أنّ جمعَ مئة قردٍ و تعليمها كيفية الضرب على لوح مفاتيح الحاسبة، قد يمكننا في النهاية من الحصول على إحدى سونيتات شكسبير.



و بعد أنْ استجابت إدارة المجلّة لطلبه، ظهرت النتائج المخيّبة، و هي أن القرود و بعد مضيّ شهر ......





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