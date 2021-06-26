مجهولات في قراءة تاريخ الكنيسة، وفي فهم القرءآن - المنصور جعفر

2021/06/26 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر ثلاثة رسائل لصديق ضد بعض الأفكار الخاطئة عن الأمور الدينية والعقلانية.



قوام هذه الرسائل نفي الصورة النمطية عن الكنيسة كعدو تام مضاد للمعرفة والعقلانية والعلم، وكذلك نفي ان العلمانية كانت ذات وجه واحد صديق للحرية وحقوق الشعوب، وأنها لم تتورط في الاستعباد والابادة والنهب ولم تمارس الاستعمار ولم تستغل القيم السامية في مصالح طبقية.



1- الكنيسة "لم تكن أي من الكنيسة الأرثوذكسية و ......





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