الورقة البيضاء.. فارغة حزينة... - غسان صابور

2021/06/26 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور ليس من عادتي..



منذ مارست الكتابة..



ببدايات فتوتي وشبابي..



وحتى هذا العمر..



الجمود عدة أيام تجاه ورقة بيضاء فارغة..



رغم تضاعف وعجز عيني..



لأن النت..



يعوض بعض شيء من صعوبات النظر..



بتقوية الإضاءة..



وتكبير الحروف والأشكال...



ولكنني عاجز عن تصور وتصوير المجاعات التي أصابت بلد مولدي سوريا..



ولبنان الذي كنت ألجأ إليه أيام فتوتي وشبابي..



كلما احتجت لبعض الأوكسيجين..



وحرية الحركة والتعبير...



ولكنني ـ رغم ......





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