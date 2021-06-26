إن آر تي ينشر صورا مؤلمة عن جفاف أهوار العراق: ماذا فعلت دول الجوار به؟!

2021/06/26 | 11:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يهدد نقص المياه بتحويل مساحات كبيرة من أهوار العراق، والتي تعد واحدة من أهم المستنقعات في العالم الى أرض بور.

ناشطون في مجال البيئة تحدثوا لـ NRT عربية (26 حزيران 2021)، عن وجود تحركات لمطالبة اليونسكو والأمم المتحدة بالتدخل لحل ازمة الجفاف، في ظل نزوج كبير ونفوق للاسماك والجاموس تشهده تلك المناطق بسبب غلق الروافد من قبل ايران وتركيا.

وذكر تقرير لبرنامج الامم المتحدة للبيئة أن نحو 70 في المئة من المياه التي تدخل العراق تأتي من تدفق نهري تتحكم فيه تركيا وايران وسوريا.



وتبدأ تركيا برنامجا لبناء السدود كما تقيم ايران ايضا سدا جديدا.

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