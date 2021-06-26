بينهم بالارهاب.. القبض على 5 مطلوبين في ديالى

2021/06/26 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، القبض على (5) مطلوبين احدهم وفق المادة 4 ارهاب في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز ودوريات من اقسام الشرطة وافواج طوارئ ديالى خلال الممارسات الامنية لليومين الماضيين تمكنت من القاء القبض على (5) مطلوبين للقضاء احدهم وفق المادة 4 ارهاب".

واضاف، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة".

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