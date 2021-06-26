طقس العراق .. استمرار موجة الحر الشديدة وتسجيل 50 مئوية في الجنوب

2021/06/26 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حالة

الطقس في البلاد، فيما اكدت ان درجات

الحرارة وصلت الى 50 درجة في احدى

المحافظات.

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس اليوم

السبت سيكون صحو

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