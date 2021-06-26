2021/06/26 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، دعوة لوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانيّة لزيارة العراق.وذكر بيان للخارجية العراقية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المرافق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يوجه دعوة لوزيرة أسبانية لزيارة العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يوجه دعوة لوزيرة أسبانية لزيارة العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يوجه دعوة لوزيرة أسبانية لزيارة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).