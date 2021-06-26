ديالى: حادث مروري مروع بين ’باص’ وعجلة ’بيك اب’ يودي بحياة 4 أشخاص وإصابة 15

2021/06/26 | 11:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري شمال شرقي محافظة ديالى.

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وذكر مراسل "ناس"، (26 حزيران 2021)، نقلا عن مصدر طبي أن "أربعة أشخاص توفوا واصيب 15 آخرين في حادث مروري بين سيارة من نوع بيك اب، وباص قرب منطقة كباشي الواقعة باطراف قضاء خانقين شمال شرق محافظة ديالى.

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