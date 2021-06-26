نائب عنها يدعو الحكومة لأطلاق موازنة محافظة بابل كاملة بدون تأخير

2021/06/26 | 11:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا النائب المستقل منصور البعيجي اليوم السبت ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالايعاز الى وزارة المالية لصرف موازنة محافظة بابل كاملة وباسرع وقت دون اي تاخير وقبل نهاية العام الحالي على اعتبار ان محافظة بابل تشهد تردي كبير بالواقع الخدمي منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا “.

وقال البعيجي في بيان صحفي تلقت “خبر برس” (واخ)، نسخة منه : ان محافظة بابل طيلة الفترة السابقة وعلى مدى الحكومات المتعاقبة لم تحضى باي اهتمام حكومي الامر الذي سبب بتدهورا كبيرا بالبنى التحتية للمحافظة وهذا الامر ادى الى دمارها وهي اليوم محافظة منكوبة بمعنى الكلمة” .

ودعا البعيجي “الحكومة متمثلة الكاظمي لانصاف محافظة بابل هذه المحافظة المنكوبة التي قدمت الشهداء من ابنائها للدفاع عن ارض الوطن ومقدساتة بصرف موازنتها كاملة قبل نهاية العام الحالي لوضعها الخاص .

واضاف ان” جميع المشاريع في المحافظة متوقفة بسبب عدم توفر الاموال لذلك يجب ان تصرف موازنة محافظة بابل من اجل النهوض بالواقع الخدمي واكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات وهذا الامر هو حق طبيعي لاهالي بابل وانصافهم حتى وان جاء الامر متاخرا “.

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