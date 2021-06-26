اسعار الدولار امام الدينار ترتفع في الاسواق العراقية

2021/06/26 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم السبت.

بورصة الكفاح

100$ = 147.375 دينار‏

بورصة الحارثية

100$= 147.400 دينار‏

مكاتب الصيرفات الاخرى

ـ سعر البيع 148,000 دينار عراقي مقابل فئة 100 دولار‏

ـ سعر الشراء 147,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار‏

بورصة أربيل

ـ 100 دولار = 147.725 دينار‏

بورصة البصرة

ـ سعر 100 دولار = 147,500 دينار‏

بورصة نينوى

ـ سجل سعر 100 دولار 147.600 دينار‏

بورصة السليمانية

ـ سجل سعر 100 دولار 147,750 دينار‏

بورصة دهوك

ـ سجل سعر 100 دولار 147,850 دينار‏

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