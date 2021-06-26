سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/06/26 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت، (26 حزيران 2021) بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,400 في الصيرفات ( تقريبي ) شراء 147,000 بيع 148,000

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