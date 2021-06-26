القانونية النيابية تكشف حجم الفقر والبطالة في العراق وتوجه رسالة لوزير العمل

2021/06/26 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إلى طرح ملفّي البطالة والعمالة الأجنبية في البلاد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك خللاً جسيماً في الحكومات المتعاقبة لحل موضوع البطالة خاصة أن نسبة الفقر تصل إلى 30 % تقابلها نسبة بطالة مقاربة"، مشيداً بـ "بعض خطوات وزير العمل والشؤون الاجتماعية، نجد أنّها غير كافية، لأننا نتحدث اليوم عن العمالة الأجنبية العالية الموجودة في العراق تقابلها نسبة بطالة عالية".

وأضاف أن "هناك16 ألف عامل أجنبي في مصفى كربلاء لحده، وهي نسبة تفوق 80 % من حجم العمالة في المصفى، وهذا فساد ومنهجية منظمة في تشغيل العامل الأجنبي، والمسؤولية لاتقع على عاتق وزارة العمل وحدها بل على الوزارات الأخرى مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوطنية إزاء هذين الملفين الخطيرين".

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