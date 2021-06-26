غدا .. بغداد تحتضن القمة الثلاثية

2021/06/26 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تحتضن العاصمة بغداد يوم غد الأحد، القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد تأجيلها مرتين بسبب ظروف طارئة.وقال مصدر دبلوماسي مسؤول، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه لبغداد لعقد القمة الثلاثية والتي تضم الملك عبد الله الثاني ملك الاردن ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وبين المصدر أن "القمة تأتي لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، وأنها تعقد في بغداد استكمالاً للقمتين السابقتين في مصر والأردن".وقالت الصحيفة، إن السفير العراقي لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي وصل إلى بغداد للمشاركة في استقبال الوفدين الرسميين المصري والأردني./انتهى9

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