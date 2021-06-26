وزير التعليم العالي يصل الى نينوى

2021/06/26 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب الى محافظة نينوى .والتقى الوزير فور وصوله بمحافظ نينوى نجم الجبوري ومسؤوليها وناقش معهم دعم مؤسساتها الأكاديمية ومراكزها العلمية والبحثية المتخصصة ومشاريعها الجامعية./انتهى9

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