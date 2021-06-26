2021/06/26 | 11:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر شدة وخطورة.. الصحة تعلن دخول العراق بالموجة الثالثة من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/26 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر شدة وخطورة.. الصحة تعلن دخول العراق بالموجة الثالثة من كورونا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر شدة وخطورة.. الصحة تعلن دخول العراق بالموجة الثالثة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).