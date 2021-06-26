وصول ناقلات نفط إيرانية إلى بيروت

2021/06/26 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مصادر لبنانية اليوم السبت، وصول ناقلات نفط إيرانية إلى ميناء بيروت لتزويد البلاد بالوقود اللازم وتغطية العجز الكبير الذي تسبب بأزمة حقيقية.

وقالت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية اليوم، أعلنت ​السفارة​ الايرانية في ​بيروت على حسابها عبر تويتر، عن “وصول ناقلات النفط الايرانية الى بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأمريكية في ​لبنان​ ​دوروثي شيا”.

وأضافت “لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الايراني واللبناني”.

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