شمول 800 اسرة من فئات جديدة برواتب الحماية الاجتماعية

2021/06/26 | 12:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن شمول 800 أسرة قاطنة في مناطق الطمر الصحي والعشوائيات والمخيمات في بغداد والمحافظات خلال الأسبوعين الماضيين برواتب الحماية والمعين المتفرغ.

وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد إن “الوزارة أعدت خطة لغرض البحث عن الأسر الفقيرة القاطنة في مناطق الطمر الصحي والعشوائيات والمخيمات في بغداد والمحافظات بغية شمولها برواتب الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ، إذ تم إرسال فرق ميدانية للبحث والتقصي عن تلك الأسر”.

وأضافت أنه “تم التشديد على إنجاز عمليات البحث والتقصي بالسرعة الممكنة وإدخال بيانات تلك الأسر لشمولها بالإعانة الاجتماعية وفق قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014”.

وأوضحت سجاد أن “الوزارة شملت 800 أسرة برواتب الحماية والمعين المتفرغ خلال الأسبوعين الماضيين، وتوزعت هذه الأسر بين مناطق الطمر الصحي والعشوائيات في محافظات بغداد والموصل وذي قار وكركوك وديالى والديوانية، فضلاً عن محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وواسط والمثنى”.

ولفتت إلى أن “خطة البحث ستشمل أيضاً جميع المناطق التي سترد للوزارة مناشدات منها بشكل مباشر أو من خلال قنوات التلفاز أو وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”.

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