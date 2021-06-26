العراق.. وفاة فتاة متاثرة باصابات اثر محاولة انتحار 'فاشلة'

2021/06/26 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

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توفيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، السبت، متاثرة باصابات تعرضت لها عقب محاولة انتحار "فاشلة" في محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني لـ NRT عربية (26 حزيران 2021)، إن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاما توفيت داخل مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية متاثرة باصابات على خلفية محاولة انتحار فاشلة اقدمت عليها قبل ايام".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "فريقا من الشرطة يجري عملية تحقيق في الحادثة".

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