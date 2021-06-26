جلسة حوارية تجمع مكونات سهل نينوى في الحمدانية

2021/06/26 | 12:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الحمدانية اقامت منظمة سما العراق للاغاثة والتنمية بالتعاون مع MCC&DPNA وبتمويل من الاتحاد الاوروبي جلسة حوارية بسهل نينوى – سهل نينوى – ضمن بناء السلام، والتي حضرها كلا الجنسين من الذكور والاناث وادار المدرب مثنى النهار الجلسة الحوارية التي استمرت 3 ساعات، وفتح باب النقاش للمشاركين الذين ذكروا اهمية بناء السلام من …

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