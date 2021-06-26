اكثر شدة وخطورة.. العراق يدخل الموجة الثالثة لكورونا والصحة تكثف كميات اللقاح

2021/06/26 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، دخول

البلاد في موجة وبائية ثالثة، فيما

أشارت الى استمرار خطة زيادة كميات

اللقاحات ومنافذ التحصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف

البدر للوكالة الرسمية، إن "الموجة

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