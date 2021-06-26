عبوة ناسفة تستهدف ملاكات تابعة للكهرباء أثناء إصلاح برج لنقل الطاقة

2021/06/26 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن

تعرض ملاكاتها لاستهداف بعبوة ناسفة

أثناء محاولتهم إصلاح برج لنقل الطاقة

تم تفجيره بمحافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، إن "الملاكات

الهندسية والفنية العاملة على

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