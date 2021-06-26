بحضور القائد العام.. صور من استعراض الحشد بالذكرى السابعة لتأسيسه

2021/06/26 | 12:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، مراسم الاستعراض العسكري الذي نظمه الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه.

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وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، أن "القائد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي حضر الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه".

وأضاف، "حضر الاستعراض رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس اركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير يار الله ووزير الداخلية عثمان الغانمي ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي والأمين العالم لمنظمة بدر هادي العامري وقيادات أمنية أخرى".

وتابع البيان أن "قوات الحشد الشعبي استعرضت اليوم في ديالى بكافة صنوفها بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها".

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