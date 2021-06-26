القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ١٠ ملايين دينار في بغداد

2021/06/26 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ١٠ ملايين دينار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب أبو غريب تمكنت من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن منطقة أبو غريب ليتم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابق لاعترافاته وصدقت اقواله قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات" .

وفي سياق متصل، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠) ملايين دينار عراقي من إحدى الدور السكنية في منطقة البياع".وأضاف البيان، أن "العملية تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على متهم وبعد التعمق بالتحقيق أعترف صراحةً بقيامه بتسعة عمليات سرقة في مناطق متفرقة من بغداد ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقفيه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينال جزائه".

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