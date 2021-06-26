2021/06/26 | 12:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يكشف الأطباء وعلماء الفيروسات عما إذا كان يمكن إجراء التطعيمات مع وجود الأجسام المضادة، وما إذا كان من الممكن أن تمرض بعد ذلك، وكيف تحمي نفسك من السلالات الجديدة، وذلك وفقا لما جاء في “سبوتنك” عربي.في منتصف يونيو، أدخلت سلطات موسكو ومنطقة موسكو التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا لـ60% […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجابات أهم 7 أسئلة حول التطعيم وإعادة التطعيم ضد فيروس كورونا.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجابات أهم 7 أسئلة حول التطعيم وإعادة التطعيم ضد فيروس كورونا.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).