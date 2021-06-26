استعراض الحشد الشعبي يتصدر تريند العراق على تويتر

2021/06/26 | 12:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تصدر أستعراض الحشد الشعبي، اليوم السبت، قائمة التريند العراقي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.وأظهرت قائمة تريند العراق، تصدر مجموعة من الهاشتاغات المرتبطة باستعراض قوات الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى تأسيسة السابعة.ومن هذه الهاشتاغات “#استعراضالشرف، #استعراضهيبهالدوله، #اشرقتالارضبنورحشدها، #استعراضالسيادهوالقياده، #استعراضالحشدالشعبي”.يذكر انه انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الاستعراض الاول لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى […]

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