الاستعراض الأول للحشد الشعبي بحضور مصطفى الكاظمي

2021/06/26 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت قطعات الحشد الشعبي استعراضاً عسكرياً كبيرا في محافظة ديالى، لمناسبة تأسيسه السابع وبدء عمليات التحرير الكبرى وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وذكرت هيئة الحشد أن الاستعراض الذي أقيم في معسكر أبو منتظر المحمداوي، يعد الأول من نوعه لقطعاتها وشاركت فيه قوات مشاة والمديريات القتالية والساندة، وخلال حضوره الاستعراض اكد القائد العام، ان أبناء الحشد هم أبناء الدولة وهم مستمرون بتقديم كل ما يخدم الشعب والوطن بعد دحرهم للإرهاب مع القوات الأمنية قائلا بالحشد نستعيد للعراق دوره التاريخي في المنطقة.

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