نائب لـ(واخ): بعض القوى تعطيل البرلمان لمنع استجواب بعض الوزراء

2021/06/26 | 12:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف عضو لجنة مراقبة الاداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد شياع السوداني اليوم السبت “، ان” هناك ارادة من بعض القوى السياسية تعطل جلسات مجلس النواب تحاشيا من استجواب واستضافة بعض الوزراء “.

وقال السوداني في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): انه” من المؤسف عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلساته خلال الفترة الماضية ، مبينا ان” هناك استحقاقات من الجانب التشريعي والرقابي وهناك قوانين بحاجة الى تشريع ومن الجانب الرقابي هناك استجوابات استوفت الجوانب الشكلية والموضوعية واستضافات لوزراء “.

واشار الى ان” مجلس النواب اقر موازنة ضخمة تحتاج الى متابعة ومراقبة من قبل لجان المجلس ، لافتا الى ان” هناك ارادة من بعض القوى لتعطيل المجلس تحاشيا للاستجوابات والاستضافات لبعض الوزراء ، وان صحت فهذا مؤشر خطير على سلوك القوى السياسية “.

واضاف ” من اجل اقناع المواطن في العملية الانتخابية القادمة يجب ان يكون مجلس النواب فاعل وبالتالي هي رسالة الى المواطن بالمشاركة الفاعلة ، مشددا على ضرورة” عفد جلسات البرلمان خلال الايام المقبلة من اجل اقرار القوانين المعطلة “.

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