2021/06/26 | 12:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام كردية: هجوم بطائرات مسيرة على قرية قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/26 | 12:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام كردية: هجوم بطائرات مسيرة على قرية قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام كردية: هجوم بطائرات مسيرة على قرية قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).