أغرب 12 وظيفة في العالم برواتب خيالية: 24 الف دولار اجور موظف النوم

2021/06/26 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة نشاهد على منصات التواصل الاجتماعي بعض الوظائف التي تبدو غريبة بالنسبة لك، التي تكون مقابل مبلغ مادي عالي، حتى يجعل الأشخاص تقوم بالتقدم على هذه الوظائف.

أعلنت إحدى شركات المياه المعدنية، عن رغبتها في تعين موظف يقوم بتذوق المياه بعد تعبئتها، لضمان عدم وجود طعام أو رائحة لا تناسب المستهلك.

سنخبرك في التقرير التالي عن أغرب الوظائف في العالم، هل توافق على التقديم والتعيين بها مقابل مبالغ مالية ضخمة؟

أغرب الوظائف في العالموظيفة متذوق الطعامالتي تعتبر وظيفة الأحلام لدى البعض، خاصة الذين يفضلون تناول الأكلات الغريبة والمختلفة عن التقليدية، إذ أعلنت شركة تغذية أسترالية عن موظف تذوق الطعام مقابل 50 ألف جنيه أسترليني، أي ما يعادل 70 ألف دولار.

من ضمن المميزات التي ستقدم للمرشح لهذه الوظيفة، إعطاءه تذاكر طيران لآسيا وأمريكا الجنوبية والشرقية، بجانب الإقامة في هذه الدول والسماح له بالتحرك، وفقاً لما ذكُر في صحيفة The Mirror البريطانية.

مدفئة السرير في الفنادقمن خلال النوم لبعض ساعات على السرير في الغرفة المحجوزة، التي من المفترض تسليمها للنزيل خلال دقائق، حيث يقوم هذا الشخص بتدفئة السرير حتى لا يشعر النزيل بالمضايقة عند وصوله والرغبة في النوم.

يحصل موظف هذه الوظيفة على 24 ألف دولار في السنة، بالإضافة إلى إقامة سنوية في الفندق الذي يعمل فيه شامل الطعام وتحمل تكلفة مصاريفه الترفيهية.

معالج نفسي للحيوانات الأليفةلعشاق الحيوانات يمكنك التقديم في هذه الوظيفة، الذي تقوم من خلالها بعلاج الحيوانات من الأزمات النفسية التي يتعرضون لها، خاصة المشردون في الشوارع نتيجة العنف الذي يتعرضون له.

يقوم الشخص برعاية الحيوانات الأليفة، المحاولة في إيجاد حلول لتخطي الاكتئاب النفسي، مقابل مرتب سنوي يصل إلى 35 ألف دولار.

وظيفة تجهيز الحقائبتحتاج معظم الأمهات لهذه الخدمة، خاصة في حالة تواجد الكثير من الأطفال في المنزل، عدم القدرة على تجهيز كافة الحقائب عند السفر.

يمكنك الاستعانة بموظف تجهيز الحقائب، حيث يتم محاسبته من خلال عدد الساعات الذي سيأخذها في تجهيز الحقائب، الساعة مقابل 250 دولار.

البكاء في المآتمتتواجد هذه الوظيفة عادة في تايوان، الذي تقوم بتأخير فردًا ليصرخ ويبكي بشدة في العزاء، بمقابل مبلغ مادي يتم تحديده من خلال الاتفاق الواقع بينكما.

متذوق طعام الحيواناتالتي تعتبر من ضمن الوظائف الغريبة في العالم، يقوم الفرد من خلالها بتذوق الطعام ومعرفة إذا كان مذاقه مناسبًا أم لا، ثم يتم تقديم مبلغ مالي حوالي 50 ألف دولار سنوياً.

موظف للنومفقط كل ما ستقوم به النوم فقط من خلال التواجد في غرفة لمدة 35 يوم، كنوع من التجربة إذا كانت مريحة ومناسبة للنزلاء أم لاء، أيضًا بمقابل مبلغ مادي ضخم سنوياً.

متذوق الحلوياتلعشاق الحلوى، يمكنك الالتحاق بهذه الوظيفة التي تقوم من خلالها بتذوق الحلويات فقط، ثم كتابة تقرير عن جودتها إذا كانت مناسبة أم لا، بمقابل مبلغ مادي.

الوقوف في طابور الانتظارفي حالة عدم قدرتك بالوقوف المتواصل، يمكنك الاستعانة بشخص يقوم بهذه المهام بدلاً عنك، بمقابل مادي 1000 دولار في الأسبوع، في حالة وجود الكثير من المشاوير الذي تحتاج له بها، سيزيد الراتب.

مطاردة القرودالتي تعتبر من الوظائف الصعبة على الكثيرون، حيث يقوم الموظف بمطاردة القرود المتواجدة في المناطق السياحية، التي يقوم الفرد من خلال بالسفاري وخلافه.

تجربة الألعاب الإلكترونيةقبل طرحها في الأسواق يقوم أحد الأفراد بتجربتها، في حالة وجود مشكلات في اللعبة يقوم بإبلاغ الشركة المنتجة لهذه اللعبة قبل طرحها

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