بعد دخول العراق الموجة الثالثة.. الصحة تتحدث عن خطورة

2021/06/26 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادرأت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن زيادة اعداد الاصابات التي سجلت في هذه الايام تدل على دخول العراق بموجة ثالثة وهي اخطر واشد من الموجتين الاولى والثانية السابقتين.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "زيادة اعداد الاصابات التي سجلت في هذه الايام تدل على دخول العراق بموجة ثالثة وهي اخطر واشد من الموجتين الاولى والثانية السابقتين وبالتالي علينا ان نكون على قدر المسؤولية لمجابهة هذه الموجة الجديدة التي ممكن ان تسبب بكارثة وبائية في حال استمرار الاعداد في تزايد كما حدث في دول أخرى".وأكدت على أن "وزارة الصحة بدت منذ الموجة الاولى بخطة استباقية وشامله لكل موجة جديدة وبدء ذلك من الموجة الأولى"، لافتة الى ان "جميع اللقاحات متوفرة وستكون بكميات بأضعاف من الكميات الحالية، فضلاً عن توفر منافذ اكثر تشمل جميع المراكز الصحية في العراق بشكل عام". ودعت المواطنين الى "الالتزام اكثر بالاجراءات الوقائية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة وكذلك التوجه لاقرب مؤسسة صحية حين ظهور الاعراض لغرض التشخيص المبكر والتفادي من تفاقم الاصابة والاسراع بالتوجه لأخذ اللقاح كما ندعو جميع الشخصيات المؤثرة في المجتمع العراقي بتحفيز وتجشيع المواطنين على اخذ اللقاح وتبيان اهمية اللقاح وسلامته من اي مخاطر لتحجيم الفايروس والحد من انتشاره".

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