مفوضية الانتخابات تحدد الخامس من تموز موعداً لقرعة أرقام المرشحين

2021/06/26 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخامس من شهر تموز المقبل، موعدا لقرعة أرقام مرشحي مجلس النواب العراقي 2021.

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